Куди зникають гроші: що важливо знати про ліміти в Ощадбанку

Користувачі державного банку "Ощадбанк" повідомили про проблеми з лімітами на зняття коштів, які, за їхніми словами, легко обходять зловмисники. У банку пояснили, яким чином можливе несанкціоноване списання коштів із платіжних карток.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній Facebook-сторінці установи. Один із користувачів банку в коментарях зазначив, що клієнти Ощадбанку можуть знімати ліміти в кілька тисяч гривень, тоді як шахраї без труднощів знімають 65 тис. грн, наводячи приклад зі свого досвіду. Він висловив припущення, що до цього можуть бути причетні працівники банку.

"Жодна особа, навіть власник картки, не має змоги зняти більше ліміту. За умовами договору, банк зобов'язується забезпечити безпеку коштів на рахунку. У моєму випадку карта навіть не була активована, а з неї все одно зняли гроші. Єдині, хто могли знати номер картки і суму на рахунку, – це працівники банку", – поділився він своїм досвідом.

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Ощадбанк про ситуацію з шахрайством

Представник Ощадбанку пояснив, що шахраї могли змінити ліміти на картці. Однак, внесення будь-яких змін чи переказ коштів можливе лише за допомогою одноразового пароля, який надсилається через смс на номер телефону клієнта. Без цієї інформації здійснити фінансові операції неможливо.

Розмір ліміту визначається типом картки та умовами тарифного пакету, за яким вона була випущена.

Клієнти можуть самостійно керувати лімітами через:

мобільний додаток "Ощад";

веб-версію Ощад 24/7;

офіційний чат-бот банку;

контакт-центр за номером: 0800-210-800.

Також представники банку підкреслили, що співробітники не мають доступу до номерів карток чи телефонів клієнтів, а також не можуть побачити конфіденційний код. У зв'язку з цим правоохоронці проведуть розслідування. Банк, у свою чергу, співпрацюватиме з правоохоронними органами для затримання шахраїв.

"Якщо ви стали жертвою шахрайства, ми рекомендуємо заблокувати картку для уникнення подальших неправомірних дій. Це можна зробити через мобільний додаток або за допомогою оператора контакт-центру. Після цього радимо звернутися до поліції та подати відповідну заяву. Банк надасть всю необхідну інформацію правоохоронцям для розслідування за їхнім офіційним запитом", – йдеться в повідомленні банку.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку зробили платними низку послуг.

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