'Куди може дістати, там і атакує': у ЗСУ прокоментували російську тактику обстрілів

Російські загарбники змінили тактику ракетних обстрілів, порівняно з зимою 2022-23 років. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти зараз завдають ударів по територіях, до яких вони можуть дістати.

Передусім росіяни обстрілюють південні, східні та північні області. Про це Ігнат сказав під час телемарафону.

Читайте також: Воїни 110 ОМБр показали, як на ворожу зенітну установку "зійшов благодатний вогонь" (відео)

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", – зазначив він.

Речник ПС ЗСУ вказав, що кілька місяців тому росія мала на зберіганні 7000 ракет для С-300. Втім, за даними розвідки, з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території росії. Вони не долітали", – сказав Ігнат.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!