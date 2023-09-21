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Суспільство

Куди звертатись, якщо військову пенсію нарахували неправильно

Ігор Романько

Що робити, якщо неправильно нарахували розмір військової пенсії

Українське пенсійне забезпечення для військових, які покинули військову службу, регулюється законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Часом можуть виникати ситуації, коли військовослужбовець має сумніви, щодо правильності нарахування його пенсії. Про те, як діяти в такому випадку, розповів портал "На пенсії".

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Експерти рекомендують звертатися не лише до місцевого відділення Пенсійного фонду, але і до обласного Пенсійного фонду, а також до Пенсійного фонду України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, 9.

Також вони наголосили на тому, що військові пенсії призначаються органами Пенсійного фонду на основі інформації про фінансове забезпечення, наданої військкоматами. У цьому випадку питання може бути не стільки до Пенсійного фонду, скільки до органу, який видав відомості про розмір фінансового забезпечення та різні надбавки до зарплати військовослужбовця.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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Суспільство