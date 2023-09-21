Куди звертатись, якщо військову пенсію нарахували неправильно

Українське пенсійне забезпечення для військових, які покинули військову службу, регулюється законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Часом можуть виникати ситуації, коли військовослужбовець має сумніви, щодо правильності нарахування його пенсії. Про те, як діяти в такому випадку, розповів портал "На пенсії".

Читайте також: Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Експерти рекомендують звертатися не лише до місцевого відділення Пенсійного фонду, але і до обласного Пенсійного фонду, а також до Пенсійного фонду України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, 9.

Також вони наголосили на тому, що військові пенсії призначаються органами Пенсійного фонду на основі інформації про фінансове забезпечення, наданої військкоматами. У цьому випадку питання може бути не стільки до Пенсійного фонду, скільки до органу, який видав відомості про розмір фінансового забезпечення та різні надбавки до зарплати військовослужбовця.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!