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Війна в Україні

Куди відправляють на службу колишніх обмежено придатних: перелік посад

Анастасія Крищук

Куди відправляють на службу колишніх обмежено придатних: перелік посад
Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ. Джерело: depositphotos/Looka

На початку травня в Україні вступив у дію закон, що скасовує статус "обмежено придатний до військової служби". Тепер такі особи проходять повторний медичний огляд і отримують новий висновок — "придатний" або "непридатний", залежно від стану їхнього здоров'я. Однак навіть ті, кого визнали придатними та мобілізували, мають певні обмеження й не можуть займати всі посади в ЗСУ.

Команда UAportal спільно з novyny.live розповідає, де проходитимуть службу чоловіки, які раніше вважалися обмежено придатними до військової служби.

Так, зміни внесені до Наказу Міністерства оборони №402, який встановлює критерії придатності та непридатності до служби. Рішення приймається з урахуванням стану здоров'я громадянина.

Обмежено придатні до військової служби раніше отримували цей статус з урахуванням:

  • віку;
  • обійманої посади;
  • військової спеціальності;
  • роботи, що фактично виконується;
  • пристосованості до роботи такого чоловіка.

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У деяких військових підрозділах, де необхідний високий рівень фізичної підготовки, такі особи не можуть служити. Зокрема, це стосується наступних родів військ і підрозділів:

  • десантно-штурмових військ;
  • морської піхоти;
  • плавскладу;
  • спецспоруд (за винятком підрозділів забезпечення).

На цей час придатних, які раніше мали статус "обмежено придатні", розділятимуть на чотири категорії, виходячи зі ступеня їхньої функціональності:

  1. Придатні (повністю) — можуть служити у будь-якому підрозділі чи частині.
  2. Придатні для виконання специфічних завдань (наприклад, служба у частинах забезпечення тощо).
  3. Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ЗВО).
  4. Придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ЗВО), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях.

Отже, мобілізовані особи, які мають деякі обмеження за станом здоров'я, все ж зможуть служити в армії, проте будуть призначені на посади, що не передбачають участі у бойових діях.

Слід підкреслити, що визначення місця служби буде здійснюватися не лише на підставі висновків військово-лікарської комісії, а й з урахуванням рішення атестаційної комісії. Остання враховуватиме не тільки фізичний стан особи, але і її професійні навички, освіту тощо. Наприклад, призначення на службу в ЗВО без наявності вищої освіти буде неможливим.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки навчають мобілізованих без досвіду військової служби.

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