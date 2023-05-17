Куди поставити грошове дерево, щоб вдома водились гроші: поради

Товстянка (лат. Crassula ovata), також відома як грошове дерево або долларове дерево, є однією з найпопулярніших кімнатних рослин. Її витончена зовнішність та здатність приваблювати удачу та благополуччя зробили її відмінним вибором для декорування будинків та офісів. Однак, для того щоб ваша товстянка зберігала свій здоровий вигляд і продовжувала приносити радість, необхідний правильний догляд.

Головне правило в розміщенні грошового дерева полягає в тому, щоб забезпечити йому світле місце, проте не прямі сонячні промені. Ідеальним місцем для грошового дерева є близькість до вікна на східній стороні житла. Це забезпечить рослині достатню кількість світла.

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Згідно з народною прикметою, грошове дерево краще ставити поруч з робочим приладом, наприклад, біля телевізора або комп'ютера. Це сприятиме покращенню фінансового потоку в домі.

Варто уникати розміщення грошового дерева поруч з вазонами кучерявих рослин або іншими рослинами з колючками, такими як кактуси. Крім того, не рекомендується ставити грошове дерево поряд з акваріумом, оскільки це може спричинити проблеми зі збереженням грошей.

Окрім правильного розміщення, догляд за грошовим деревом також є важливим аспектом. Рослину потрібно поливати не частіше двох разів на тиждень і підживлювати раз на місяць. Регулярне обрізування в сезон також є корисним. Пересадку рекомендується проводити, коли грошове дерево досягне необхідних розмірів, вибираючи ємність, що трохи більша за кореневу систему.

Нагадуємо, що грошове дерево не любить надмірно вологого повітря, тому обприскування не є необхідним. Проте, регулярне протирання листя від пилу сприятиме здоровому забарвленню та збереженню магічних властивостей рослини, як стверджують прикмети.

Поруч із грошовим деревом можна також розмістити кілька монеток, що, за повір'ям, зміцнить вплив рослини як потужного "магніту" для приваблення грошей.

Зважаючи на ці рекомендації, ви зможете насолодитися не тільки красою грошового дерева, але і сподіваними магічними перевагами, пов'язаними з привабленням матеріального достатку та гармонії в домі.

Надаємо, раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з грошовим деревом.

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