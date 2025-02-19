Курс біткоїна падає: тимчасове просідання чи початок нового тренду?

Криптовалютний ринок знову демонструє нестабільність: у вівторок курс біткоїна опустився до $93 600, що продовжує низхідний тренд останніх семи днів, за яких BTC втратив 10% своєї вартості. Загальний стан ринку також залишається напруженим – індекс CoinDesk 20 за добу знизився на 4%. Особливо серйозних втрат зазнала Solana, яка впала на 16% за день і на 35% за останній місяць.

Попри ці коливання, деякі аналітики зберігають оптимізм щодо майбутнього біткоїна. Зокрема, Джефф Кендрик із Standard Chartered підтвердив свій прогноз, згідно з яким BTC може перевищити $500 000. За його словами, великі фінансові установи, такі як Goldman Sachs та суверенні фонди ОАЕ, активно нарощують свої позиції в біткоїн-ETF. Це свідчить про збільшення довіри до криптовалюти серед інституційних інвесторів, що в довгостроковій перспективі може стабілізувати ринок.

Однак такий перехід криптоактивів у руки традиційних фінансових структур має і зворотний бік. Хоча це може зменшити волатильність, багато криптоентузіастів побоюються посилення централізації та втрати ключових переваг децентралізованих фінансів. Короткострокові трейдери змушені швидко адаптуватися до мінливих умов ринку, тоді як довгострокові інвестори спостерігають за подальшим розвитком ситуації.

Окрему тривогу викликає ситуація навколо Solana. Скандал із токеном LIBRA, який підтримав президент Аргентини Хав'єр Мілей, завдав серйозного удару по платформі. Токен миттєво досяг капіталізації $4 млрд, але після раптового виведення інсайдерами $100 млн його вартість обвалилася майже до нуля. Це значно підірвало довіру до Solana як платформи для запуску нових проєктів, що в перспективі може вплинути на її стабільність.

Додатковим ризиком для SOL є очікуване розблокування 15,725 млн токенів на загальну суму близько $2,5 млрд. Це може суттєво збільшити пропозицію на ринку, що історично призводить до значних коливань курсу. Інвестори побоюються, що масовий вихід токенів у вільний обіг може викликати подальший спад ціни, особливо якщо попит не встигне наздогнати пропозицію.

Загалом, крипторинок зараз переживає складний етап, який вимагає від інвесторів особливої уважності. Довгострокові гравці можуть розглядати цю ситуацію як шанс для майбутнього зростання, тоді як спекулянти стикаються зі значними ризиками. У таких умовах ретельний аналіз і виважені рішення стають ключовими факторами успішних інвестицій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!