Лайфхак врятує влітку без кондиціонера: Як охолодити приміщення за допомогою мокрих рушників
Під час літньої спеки багато людей шукають засоби для охолодження, такі як вентилятори та кондиціонери. Але коли спека стає нестерпною, перший варіант може бути недостатнім, а другий – недоступним для всіх. Проте існує простий лайфхак, який не вимагає значних витрат і допоможе охолодити приміщення.
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"Є дуже простий метод, яким ви можете скористатися, щоб охолодити своє житло, коли навколо просто кипить. Вам потрібно лише замочити кілька рушників у холодній воді та розвішати їх біля вікон і дверей", – розповідає експерт з прання, Деян Дімітров.
Цей простий трюк допомагає охолодити повітря та зробити перебування в приміщенні більш комфортним. Вода, що випаровується з рушників, охолоджує повітря у будинку. Це дешева альтернатива для тих, у кого немає кондиціонерів.
Важливо, щоб рушники були тільки що випрані, оскільки брудні рушники можуть викликати неприємний запах вологості, який буде поширюватись по всьому будинку.
У спекотні дні літа також можуть порушуватись сон та відпочинок. Щоб забезпечити якісний сон, важливо знати, які фактори впливають на відпочинок під час ночі.
У зв'язку з більш тривалим світловим днем та зростанням температури багато людей шукають способи збереження прохолоди. Хоча вентилятори та легка постіль можуть бути важливими, одним із найпростіших способів забезпечити комфортний сон вночі влітку є спати у меншій кількості одягу або навіть без ковдри.
Раніше фахівці пояснили, одяг з яких тканин краще носити влітку, аби тіло не перегрівалося.
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