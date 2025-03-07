LBTC на Sui: новий етап у розвитку Bitcoin у DeFi

Криптовалютний світ отримав черговий поштовх до змін: Lombard Finance оголосила про запуск свого ліквідного стейкінг-токена Bitcoin (LBTC) на блокчейні Sui. Це перший випадок, коли LBTC виходить за межі EVM-сумісних екосистем, що може суттєво вплинути на розширення DeFi-рішень для власників біткоїнів та підвищити їхню активність у мережі.

Для тих, хто цікавиться цифровими активами, це відкриває нові перспективи. Якщо раніше LBTC використовувався лише в мережах Ethereum, Base та BNB Chain, то тепер він стане доступним у Sui — високопродуктивному блокчейні, що привертає увагу своїми технологічними можливостями та швидкістю транзакцій. Це дає власникам Bitcoin не лише шанс отримувати винагороди за стейкінг, а й використовувати актив у нових DeFi-застосунках. Зараз у протоколах Sui заблоковано понад $1,3 млрд, і інтеграція LBTC може значно збільшити цей показник, зробивши платформу більш привабливою для інвесторів.

Ще одна перевага для користувачів — зручність. LBTC буде підтримуватись у гаманцях Sui Wallet та Phantom Wallet, а також інтегрований у ключові DeFi-платформи: Cetus, Navi Protocol і SuiLend. Це зробить його доступним для широкої аудиторії, навіть для тих, хто раніше не працював із DeFi.

Глобальне питання — як ця інтеграція змінить DeFi-ландшафт? Якщо Lombard Finance успішно реалізує свою стратегію, це може надихнути інші криптопроєкти на освоєння альтернативних блокчейнів, що сприятиме децентралізації ринку та появі нових фінансових інструментів, збільшуючи доступність DeFi для широкого загалу.Зараз LBTC уже демонструє сильні позиції: у обігу перебуває майже $2 млрд, а 70% токенів активно працюють у DeFi-протоколах, таких як Aave і Morpho. Для стимулювання використання LBTC у Sui компанія планує спеціальні заохочення, що можуть прискорити його адаптацію в екосистемі та зробити його більш популярним серед користувачів.

Ця подія може стати переломним моментом для Bitcoin у світі децентралізованих фінансів. Якщо раніше BTC розглядали як цифрове золото для збереження вартості, то зараз він усе більше перетворюється на актив, який можна ефективно використовувати у DeFi. Успішне впровадження LBTC у не-EVM середовища може відкрити нові можливості для власників Bitcoin, зробивши його частиною глобальної фінансової екосистеми та створивши ще більше варіантів для інвестування.

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