Крижаний шторм у Канаді залишив сотні тисяч людей без світла (фото)

У Канаді сильний крижаний шторм, що пройшов у північній частині Онтаріо на вихідних, залишив без електроенергії понад 400 тисяч споживачів. У деяких громадах через негоду оголосили надзвичайний стан.

Про це інформує CBС News. За даними компанії Hydro One, відключення електропостачання зафіксовано в центральних і східних районах провінції. Відновлювальні роботи можуть тривати кілька днів.

Найбільше постраждали Баррі, Оріллія, озера Каварта, Пітерборо та Кінгстон. Міністерство охорони навколишнього середовища Канади повідомляє, що товщина льоду місцями сягає 25 мм у Ліндсі, 20 мм у Пітерборо, 19 мм в Оріллії та 15 мм у Баррі.

Метеоролог Крістіна Кретчман зазначила, що шторм завдав значних пошкоджень. "Було багато повідомлень про повалені дерева та гілки, деякі з яких пошкодили будинки або електроопори", — додала вона.

Через шторм кілька муніципалітетів оголосили надзвичайний стан, намагаючись впоратися з масовими відключеннями електроенергії, поваленими деревами та складними дорожніми умовами.

Місто Пітерборо оголосило надзвичайний стан у неділю та відкрило чотири пункти прийому для постраждалих мешканців, два з яких працюють цілодобово. Людей закликають уникати непотрібних поїздок.

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Місто Оро-Медонте також запровадило надзвичайний стан: усі дороги перекриті через повалені дерева, обірвані лінії електропередач та уламки.

Крім того, надзвичайний стан оголошено в окрузі Маскока після тривалого періоду крижаного дощу, який вплинув на електропостачання та ускладнив доступ до доріг.

З початку шторму електроенергію вже відновили для понад 257 тисяч споживачів.

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