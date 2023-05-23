Легкий, як хмаринка: як зробити японський чизкейк вдома
У всьому світі японський чизкейк відомий своєю повітряною ніжністю. Його секрет полягає у додаванні збитих білків, які надають йому повітряності.
Інгредієнти:
– 250 г вершкового сиру;
– 60 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– 6 яєць;
– 60 грамів борошна;
– 20 г кукурудзяного крохмалю;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки лимонного соку;
– 140 г цукру;
– цукрова пудрадля прикраси.
Спосіб приготування:
1. Духовку встановіть 160 градусів. Форму для чизкейка візьміть діаметром 20 сантиметрів та вистеліть її пергаментом.
2. Покладіть сир, масло та молоко у каструлю та нагрівайте їх на малому вогні постійно помішуючи.
3. Відставте у сторону та дочекайтесь охолодження.
4. Жовтки відокремте від від білків та покладіть їх у велику миску. Додайте борошно, крохмаль, сіль та лимонний сік та перемішайте вінчиком. Додайте сирну суміш та мішайте до гладкості.
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5. Білки покладіть у миску та збийте, повільно додаючи цукор до утворення піків. Третину білків додайте до сирної суміші та акуратно перемішайте. Потім додайте другу поліцію білків.
6. Перелийте суміш у форму для випікання, а її поставте у жаротривку миску чи форму більшого діаметру і налийте у неї гарячу воду до половини. Відправте у духовку на годину. Після закінчення часу випікання потримайте чизкейк у духовці ще 15 хвилин із злегка відкритими дверцятами.
7. Вийміть з форми, дочекайтесь охолодження та посипте цукровою пудрою.
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