Легко та швидко: як почистити молоду картоплю (відео)

Сезон молодої картоплі вже у розпалі. У магазинах та на ринках можна придбати бульбу будь-якого сорту та розміру. Не відмовляйте собі у смакуванні молодої картоплі, якщо вас зупиняє від цього процес її чищення.

До речі, молоду картоплю можна й не чистити, якщо ви хочете її засмажити чи запекти. Головне – гарно її вимити. А якщо ж у планах зварити її цілою та присипати зеленню, присмачивши вершковим маслом, то тримайте кілька простих лайфхаків, як легко можна очистити шкірку молодої картоплі.

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Перший спосіб – це надягти захисні рукавички, пустити з крана гарячу воду, взяти дві картоплини й потерти їх одна об одну. Шкірка почне відходити. Процес прискорить використання губки для миття посуду, або спеціальної залізної щіточки.

Другий спосіб – закинути вимиту картоплю в окріп, потримати 3-5 хв та після цього негайно перекинути у крижану воду з льодом. Завдяки контрастності процедури шкірка з картоплі почне легко відходити.

Третій спосіб – "екстремальна тряска". Помити картоплю треба покласти у каструлю, додати води (на третину посуду), накрити кришкою, що щільно прилягає, та почати трясти каструлю, щоб картопля терлася одна об одну.

Спосіб для тих, хто любить оригінальний підхід – за допомогою будівельного міксера. Коментарі тут зайві, тож просто подивіться відеоінструкцію.

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