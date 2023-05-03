Легко и быстро: как почистить молодой картофель (видео)

Сезон молодого картофеля уже в разгаре. В магазинах и рынках можно приобрести клубень любого сорта и размера. Не отказывайте себе во вкусе молодого картофеля, если вас останавливает от этого процесс его чистки.

Кстати, молодой картофель можно и не чистить, если вы хотите его зажарить или запечь. Главное – хорошо ее вымыть. А если в планах сварить ее целой и присыпать зеленью, сдобрив сливочным маслом, то держите несколько простых лайфхаков, как легко можно очистить кожуру молодого картофеля.

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Первый способ – это надеть защитные перчатки, пустить из крана горячую воду, взять две картофелины и потереть их друг о друга. Кожица начнет отходить. Процесс ускорит использование губки для мытья посуды или специальной железной щеточки.

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Второй способ – забросить вымытый картофель в кипяток, подержать 3-5 мин и после этого немедленно опрокинуть в ледяную воду со льдом. Благодаря контрастности процедуры кожура из картофеля начнет легко отходить.

Третий способ – "экстремальная тряска". Помыть картофель нужно положить в кастрюлю, добавить воды (на треть посуды), накрыть плотно прилегающей крышкой и начать трясти кастрюлю, чтобы картофель терся друг о друга.

Способ для любителей оригинального подхода – с помощью строительного миксера. Комментарии здесь лишние, так что просто посмотрите видео-инструкцию.

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