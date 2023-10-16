Лінива вечеря: рецепт картопляної бабки по-польськи
Польська бабка з картоплі за рецептом від Shuba класичною польською стравою. Вона дуже смачна та ситна.
Інгредієнти:
Картопля – 1 кг
Ковбаски для смаження з сиром – 400 г
Свиняча грудинка – 150 г
Цибуля – 2 шт.
Кмин, насіння – 1 ч. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Ковбаски та грудинку заморозьте за 30 хвилин до початку приготування, після чого поріжте ковбаски кружальцями товщиною 1 сантиметр.
2. Грудинку наріжте середніми кубиками та подрібніть цибулю.
3. Викладіть грудинку на сковорідку та витопіть жир. Злийте більшу частину жиру у миску та відставте.
4. На сковорідку викладіть ковбаски та цибулю, смажте 5 хвилин, вимкніть вогонь та додайте кмин.
5. На дрібній тертці натріть картоплю. Додайте витоплене сало, посоліть та додайте перець.
6. У змащену олією керамічну форму викладіть половину картопляної маси зверху викладіть ковбаски з грудинкою і цибулею, накрийте другою частиною картоплі. Випікайте при 200 °С протягом 50 хвилин.
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