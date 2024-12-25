Летів з Баку в Грозний: у Казахстані розбився пасажирський літак (відео)

У середу, 25 грудня, неподалік казахстанського міста Актау розбився пасажирський літак. За попередньою інформацією, він здійснював рейс з Баку до Грозного.

Про це повідомив портал Tengrinews. МНС Казахстану підтвердило факт авіакатастрофи поблизу Актау, де після падіння літака спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, є вцілілі. Згодом міністерка охорони здоров’я Казахстану Акмарал Альназарова заявила, що вдалося врятувати шістьох осіб.

Для ліквідації пожежі на місці катастрофи залучили 52 рятувальники та 11 одиниць спецтехніки.

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За даними місцевого видання Orda, літак Embraer E190, що розбився, належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Перед трагедією борт виконав кілька кіл над аеропортом Актау, куди його скерували замість Махачкали через сильний туман. Перед аварією рейс J2 8243 Azerbaijan Airlines подав екстрений сигнал.

На момент аварії на борту перебували 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, понад половину пасажирів складали громадяни РФ.

Нагадаємо, 9 вересня під час тестового польоту в Московській області розбився унікальний літак-амфібія "Алекс-251". Тоді загинули обидва члени екіпажу.

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