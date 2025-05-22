Літнє зниження субсидій: кому уріжуть виплати вже найближчим часом

Для багатьох громадян України житлова субсидія є важливою формою фінансової допомоги, яка залишається актуальною навіть після завершення опалювального періоду. Проте влітку вона не всім нараховується автоматично.

Через це окремим категоріям населення варто поквапитися, аби не залишитися без державної підтримки. У Пенсійному фонді України пояснили, хто обов’язково має подати оновлену заяву на призначення субсидії та які наслідки можуть бути, якщо цього не зробити вчасно.

Житлова субсидія – це вид державної підтримки для громадян, яким складно самостійно покривати витрати на комуналку. Її розмір визначається на основі доходів та майнового становища домогосподарства. Субсидія компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг і утримання спільного майна в багатоквартирному будинку. Допомога надається у два періоди:

опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

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Водночас розрахунок субсидії за жовтень і квітень здійснюється з урахуванням лише тих днів, коли фактично було опалення – з 16 жовтня до 15 квітня. Тож нарахування у травні охоплює лише другу половину квітня.

Хто повинен повторно подати заяву на отримання субсидії

Із травня Пенсійний фонд України починає прийом заяв на продовження субсидії до 30 квітня 2026 року. У більшості випадків допомогу продовжують автоматично, за умови, що не змінився склад родини, майновий стан чи не виникло заборгованості за комунальні послуги.

Втім, деяким категоріям громадян необхідно особисто подати оновлену заяву та декларацію про доходи. Зокрема це стосується:

осіб, які проживають у найманому житлі;

родин з внутрішньо переміщеними особами;

сімей, де кількість зареєстрованих осіб більша, ніж фактично проживає;

тих, хто претендує на субсидію для придбання твердого, рідкого пічного палива або скрапленого газу.

Для уникнення втрати виплат, ці заявники мають звернутися до Пенсійного фонду протягом двох місяців з початку відповідного періоду – опалювального чи неопалювального. У такому разі субсидію нарахують із початку сезону, але не раніше дати, з якої особа мала право на допомогу.

Якщо ж документи подати із запізненням, то субсидія за перші два місяці літа вже не буде компенсована.

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