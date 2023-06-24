Літній десерт з трьох інгредієнтів: рецепт м’ятного льоду

Ідеальний десерт для спекотної погоди. Він неймовірно легкий, смачний та дуже освіжаючий, а робиться дуже просто.

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Інгредієнти:

– Огірок – 1/2 шт.

– Лимонад – 230 мл

– М'ята – 10 г

Спосіб приготування:

1. Наріжте огірок тоненькими скибочками. Розкладіть половину скибочок по 4 формах для льодяників та додайте 3-4 листочки м’яти. Розлийте лимонад у форми до половини та відправте до морозилки на 2 години.

2. Решту огіркових скибочок та ще кілька листочків м‘яти додайте до льоду, долийте лимонад, вставте палички та відправте до морозилки на ніч.

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