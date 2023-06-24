Літній десерт з трьох інгредієнтів: рецепт м’ятного льоду
Ідеальний десерт для спекотної погоди. Він неймовірно легкий, смачний та дуже освіжаючий, а робиться дуже просто.
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Інгредієнти:
– Огірок – 1/2 шт.
– Лимонад – 230 мл
– М'ята – 10 г
Спосіб приготування:
1. Наріжте огірок тоненькими скибочками. Розкладіть половину скибочок по 4 формах для льодяників та додайте 3-4 листочки м’яти. Розлийте лимонад у форми до половини та відправте до морозилки на 2 години.
2. Решту огіркових скибочок та ще кілька листочків м‘яти додайте до льоду, долийте лимонад, вставте палички та відправте до морозилки на ніч.
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