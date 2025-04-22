Літній тариф на електроенергію: скільки платитимуть українці за 1 кВт*год

Після завершення опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня, тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним. Тобто, починаючи з травня й надалі, українці сплачуватимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання підвищення тарифів на комунальні послуги наразі не розглядається в уряді. "У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", – зазначив він. Про це пише OBOZ.UA.

Стан справ у енергетиці зазнав суттєвих змін

У той же час в енергетичному секторі України відбулися значні зміни – завдяки встановленню сонячної та теплої погоди зросла активність сонячних електростанцій (СЕС), що забезпечило енергосистему додатковою генерацією. Проте необхідність у раціональному використанні електроенергії залишається актуальною, оскільки у вечірній час, коли попит на електроенергію зростає, сонячна енергія вже недоступна, тому необхідно використовувати альтернативні джерела генерації. Це може викликати труднощі, адже чимало енергоінфраструктури було зруйновано внаслідок російських атак.

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Як зазначили в "Укренерго", українцям рекомендується користуватися енергоємними приладами в денний час – з 10:00 до 18:00. У цей період сонячні електростанції працюють найактивніше й забезпечують надлишкову електроенергію, однак через обмеження їх потужність іноді доводиться зменшувати.

Фахівці енергетичної галузі зазначили, що надлишкову електроенергію складно компенсувати експортом, адже у сусідніх країнах встановлені СЕС потужністю не меншою, а подекуди й більшою, ніж в Україні. Через це сонячна генерація не здатна:

забезпечити ефективне балансування енергосистеми;

гарантувати стабільне покриття частини споживання в перспективі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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