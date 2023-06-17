Літо "голих нігтів": в TikTok показали трендовий манікюр цього сезону

Коли на дворі тепло і сонячно, останнє, що хочеться робити, це проводити кілька годин у салоні на манікюрі. Тому в TikTok заробила популярність ідея "літа з голими нігтями". Користувачі відмовляються від складних гелевих та акрилових манікюрів на користь натуральних нігтів, що дозволяє їм заощадити час і зусилля, та водночас надає їх нігтьовим ложам трохи відпочинку.

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Ідея голих нігтів полягає в тому, щоб відмовитися від регулярних походів до салону на складний манікюр на користь природних нігтів, які не потребують особливого догляду. Рейчел Апфель Гласс, засновниця GLOSSLAB, зауважує, що голі нігті можуть бути повністю безлаковими або покритими швидкосохнучим прозорим або натуральним лаком.

Довгі штучні нігті та складний дизайн були модними протягом багатьох років, тому відмовитися від них на користь коротких нігтів без особливого оформлення здається щось незвичним. Однак, голі нігті стали улюбленим вибором впливових особистостей, таких як Тінкс, Алікс Ерл, Ксандра Пол і Пейдж Лорензе, які були помічені з непомітним манікюром. Бачачи, як інші насолоджуються життям з голими нігтями, з'являється бажання спробувати цей бездоганний вигляд.

За словами Апфель Гласс, голі нігті відповідають мінімалістичному тренду "твої нігті, але краще" і дозволяють насолодитися простотою, відмовившись від складних манікюрів, наприклад, з образом русалки або нарощуванням нігтів, які потребують багато часу і зусиль у салоні. Якщо ви втомилися повторювати манікюр кожні два тижні, оголені нігті стануть для вас відмінним варіантом. Вони дозволяють зекономити час і гроші.

Безлаковий манікюр також корисний для здоров'я нігтів. Постійне використання акрилу або гелю може пошкодити нігтьове ложе і зробити кінчики нігтів ламкими або розщепленими. За словами Апфель Гласс, голі нігті можна сприймати як здоровий відпочинок для нігтів, де вони можуть "дихати" і зміцнюватися, уникаючи гелів, ацетону та інших хімічних впливів.

Як отримати бездоганний вигляд голих нігтів?

Апфель Гласс рекомендує використовувати блідо-рожевий, темно-коричневий, білий лак або прозорий глянець. Джулі Рассел, експерт по самостійному манікюру від Sally Beauty, також пропонує дбайливо ставитися до нігтів, щоб вони виглядали охайно й доглянуто, навіть без складних оздоблень. Спочатку обріжте натуральні нігті і нанесіть засіб для зміцнення. Це допоможе усунути можливі пошкодження, спричинені акрилом або гелем, і збереже кінчики міцними, коли вони відростуть.

"Успіх тренду голих нігтів залежить не тільки від вибору продуктів, які підкреслюють ваш природний вигляд, але й від тих, що допомагають вашим натуральним нігтям", – пояснює Рассел.

Якщо на ваших нігтях є нерівності або сліди від гелевого манікюру, рекомендується нанести два-три шари зміцнювача, щоб вирівняти поверхню. Потім нанесіть бажаний лак і покрийте його швидкосохнучим верхнім покриттям, щоб закріпити лак і зберегти міцність кінчиків. Кожні три-п'ять днів, поки нігті ростуть, повторюйте нанесення верхнього покриття. Додатково, масло для кутикули допоможе дбайливо виглядати нігтям.

"Перед нанесенням масла, видаліть кутикулу. Це підкреслить природний вигляд нігтів і надасть їм доглянутого вигляду", – радить Рассел.

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