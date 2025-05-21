Влітку в Україні назріває дефіцит популярних ягід: що буде з цінами

Українців попереджають про можливе зростання цін на черешню та вишню – вони можуть бути ще вищими, ніж зазвичай. Головним чинником подорожчання стали несприятливі погодні умови, які призвели до втрати до половини врожаю цих ягід у фермерських господарствах.

Про це повідомили експерти проєкту EastFruit. За їхніми словами, у 2025 році заморозки завдали шкоди врожаю в усіх країнах Східної Європи, а також у Туреччині – основному постачальнику черешні на ринки регіону.

Україна також зазнала втрат, хоча врожай вишні та черешні постраждав менше, ніж інші кісточкові культури – такі як абрикоси та персики. За попередніми підрахунками, у південних областях аграрії втратили приблизно 45–55% черешневого врожаю. У центральній частині країни збитки виявилися ще серйознішими, але площі під цією культурою там значно менші.

Втрати врожаю вишні оцінюються в межах 35–50%, при цьому найсильніше постраждали північні області. Водночас українські аграрії переважно використовують вишню для заморожування з подальшим експортом або для переробки. Очікується, що ціни на цю ягоду будуть високими, особливо з урахуванням прогнозованого подорожчання малини влітку.

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Слід зауважити, що через тимчасову окупацію основних регіонів вирощування черешні та вишні, а також значне знищення плантацій, Україна стала більш залежною від імпорту цих фруктів. Як наслідок, цьогорічні ціни на черешню можуть виявитися ще вищими, ніж у попередні роки.

Експерти повідомляють, що через несприятливі погодні умови країни Східної Європи втратили від 30% до 80% своїх урожаїв. Зокрема, це стосується таких держав, як:

Польщі;

Молдові;

Угорщині;

Румунії.

У Туреччині, яка відіграє ключову роль у формуванні цін на черешню в Східноєвропейському регіоні, у середині квітня температура опускалася до -15°C. Це призвело до втрати близько 50–70% урожаю. Турецькі фермери вже прогнозують, що ціни на черешню зростуть на 75%.

"Ще один фактор, який потрібно враховувати під час оцінки перспектив цін черешні та вишні у 2025 році – це триваюче скорочення площ під цими культурами в країнах Євросоюзу. Оскільки ризики вирощування черешні постійно зростають, у зв'язку з частими втратами врожаю від заморозків, старі плантації поступово викорчовуються і не замінюються новими", – говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) Андрій Ярмак.

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