В Україні різко здорожчали курячі яйця: скільки тепер коштують

Вартість курячих яєць в Україні стрімко зросла. Згідно з офіційною статистикою, з квітня 2024 до квітня 2025 року ціна підскочила на 74,6%.

Проте, за даними Держстату, у порівнянні з попереднім місяцем вартість яєць знизилась на 2,5%. Про це пише OBOZ.UA.

Згідно з даними моніторингу видання, у період з квітня до 18 травня 2025 року вартість нефасованих курячих яєць зменшилась на 0,75 грн за штуку, що дорівнює 7,5 грн за десяток. У великих супермаркетах небрендовані яйця, які реалізуються поштучно, продавали за ціною близько 5,5 грн за одну штуку (тобто 55 грн за десяток).

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Водночас у деяких торговельних мережах їх можна було знайти за ціною від 4,6 до 6,9 грн за одиницю. Зокрема, в:

Auchan – 4,6 грн/шт. (46 грн/десяток);

Novus – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток).

Загалом, зниження цін не стало несподіванкою. Експерти ще до Великодня, який цього року відзначали 20 квітня, передбачали, що після свята вартість яєць почне зменшуватись.

"Уже в травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення. Це зі свого боку призведе до зниження цін на прилавках", – зазначали експерти.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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