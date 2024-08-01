Пільги для пенсіонерів на доставку газу: що потрібно знати

Навіть якщо користувач не використовував газ протягом року, але залишається підключеним до мережі, він зобов'язаний сплачувати за доставку газу. Проте є ситуації, коли можна уникнути цієї оплати.

Чи повинні пенсіонери сплачувати за доставку газу

Українці отримують два рахунки: один за спожитий газ, інший за його доставку. Пільги на оплату доставки газу не залежать від того, чи є людина пенсіонером.

Втім, можна уникнути сплати за доставку газу за певних умов. Якщо люди не використовують газ, але підключені до газової мережі, вони все одно повинні сплачувати за доставку.

Щоб уникнути плати за доставку, необхідно офіційно відмовитися від неї. Для цього слід розірвати контракт і відключитися від газової мережі.

Важливо! Якщо особа не хоче розривати угоду через можливість майбутнього використання газу, вона може сплачувати мінімальну суму до моменту відновлення користування газом.

Як скасувати угоду про доставку газу

Щоб розірвати угоду про доставку газу, потрібно виконати наступні дії:

Отримати акт про припинення постачання газу. Звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.

Якщо подача газу триває:

Написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди. Якщо оператор ГРМ відмовляється розривати договір, подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах.

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