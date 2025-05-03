Пільги для українців з інвалідністю II групи: що передбачено у 2025 році

В Україні особам з інвалідністю надаються пільги. Проте для кожної групи встановлені різні види державної підтримки.

Зокрема, права та пільги для осіб з інвалідністю II групи визначені в Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на відповідний нормативний акт.

У 2025 році українці з інвалідністю можуть розраховувати на низку соціальних переваг:

Житлові та комунальні пільги. Особи з інвалідністю II групи мають першочергове право на забезпечення житлом, особливо якщо вони отримали інвалідність через професійні травми чи проходження військової служби. Крім того, вони можуть скористатися державною підтримкою у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Читайте також: Які пільги на комуналку мають військовослужбовці

Пільги для працівників. Працевлаштованим людям з інвалідністю II групи не призначається випробувальний термін. Вони мають право самостійно ініціювати припинення трудових відносин у будь-який момент, можуть працювати за індивідуальним графіком і брати щорічну відпустку у зручний для себе час. Крім того, їм надається подовжена тривалість оплачуваної щорічної відпустки.

Пільги на медикаменти. Під час амбулаторного лікування особам з інвалідністю II групи надається можливість придбати ліки з 50% знижкою. Якщо ж інвалідність пов’язана з бойовими діями, такі особи мають право на повністю безоплатне медикаментозне забезпечення.

Пільги на проїзд. Люди, які мають II групу інвалідності, можуть користуватися громадським транспортом у межах міста безкоштовно.

Пільги на освіту. Студенти з інвалідністю II групи мають змогу отримувати соціальну стипендію та додаткові фінансові виплати. Також для них передбачено пільговий вступ до вищих навчальних закладів за спеціальними квотами.

Пільги на зв'язок. Громадяни з інвалідністю II групи мають право на безоплатне підключення телефонного зв’язку, а також можуть отримати мобільні пристрої для письмового спілкування.

Особи з інвалідністю II групи в Україні мають право на першочергове обслуговування у всіх установах – державних, комунальних і приватних – що надають послуги населенню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!