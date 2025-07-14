Пільги на автоцивілку у 2025 році: хто має право на знижки та в якому розмірі

Окремі водії в Україні можуть скористатися пільгами при страхуванні своїх транспортних засобів. Проте для отримання знижки на автоцивілку необхідно виконати певні вимоги.

У січні 2025 року були внесені зміни до Закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зміни стосуються, зокрема, водіїв, які мають посвідчення учасника бойових дій, про що повідомляє "24 Канал" з посиланням на Міністерство оборони України.

Раніше учасники бойових дій були звільнені від обов'язкового автострахування. Проте після внесення змін вони також повинні оформлювати автоцивілку.

Однак для УБД передбачена пільга у вигляді 50% знижки на вартість полісу. Для її отримання потрібно виконати кілька умов:

Пільга діє для автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або потужністю до 100 кіловат для електромобілів.

Транспортний засіб має бути в власності учасника бойових дій.

Автомобілем може користуватися як сам УБД, так і інша особа, яка має право на пільгу.

Транспорт не повинен використовуватись для надання платних послуг із перевезення.

Крім учасників бойових дій, право на знижку 50% на автоцивілку також мають пенсіонери та особи з інвалідністю. Водночас вони повинні виконувати вказані умови.

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Як оформити автоцивілку зі знижкою?

Процес оформлення автоцивілки зі знижкою починається з вибору страхової компанії.

Важливо обрати надійного страховика, який надає пільгові умови для УБД, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Далі необхідно подати документ, що підтверджує статус пільговика, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Наступним кроком водію запропонують заповнити заяву та вказати всі необхідні дані.

Після цього потрібно оплатити вартість полісу автострахування з урахуванням 50% знижки.

Слід зазначити, що якщо у пільговика є кілька автомобілів, знижка на автоцивілку поширюється лише на один із них.

Раніше ми розповідали, на яку суму можуть покарати водія в Україні у 2025 році за відсутність автоцивілки.

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