Ліквідовано 18 окупантів: бійці ЗСУ у Херсонській області ліквідували три човни з російськими ДРГ

Українським захисникам у Херсонській області вдалося знищити три катери з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Це сталося поблизу острова Великий Потьомкінський на Херсонщині.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", ворог продовжує використовувати цивільні човни для пересування своїх ДРГ.

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"У районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштовані окупантами цивільні моторні човни разом із ДРГ. 18 окупантів демілітаризовано", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня складна, але контрольована.

У командуванні повідомили також, що нашим захисникам на півдні вдалося значно прорідити й кількість ворожої військової техніки: "Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі, знищено 2 спостережних пости та склад з боєприпасами".

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