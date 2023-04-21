Лимонна кислота та оцет: як легко усунути накип з чайника

Жорстка вода нашого водопроводу створює на стінках чайника наліт, який потрапляє у воду, яку ми п’ємо. Якщо регулярно не чистити чайник, нальоту стане так багато, що прилад згорить. UaPortal розбирався, як боротись з даною проблемою.

Як очистити чайник від накипу

Лимонна кислота

Лимонна кислота чудовою очищає чайник від накипу. На 1 л води візьміть 2 ложки кислоти або 1/4 лимона. Налийте в чайник воду, закип’ятіть та дочекайтесь охолодження. Вилийте "лимонну воду". Ополосніть чайник під водою.

Оцет

На 1 літр води візьміть 100 мл оцту або 1-2 столові ложки есенції. Закип’ятіть. Дочекайтесь повного охолодження. Вилийте воду, промийте чайник під водою. В цього методу є один недолік: в домі буде пахнути оцтом, тому доведеться провітрювати приміщення.

Метод з газованими напоями

До незвичайних методів очистки чайника від накипу відносяться очищення "Коко-Колою". Метод робочий, але дорожчий за інші та може пофарбувати внутрішні стінки чайника.

Отже, відкрийте пляшку з напоєм, дочекайтесь, поки вийде весь газ, залийте в чайник до половини і прокип‘ятіть. Дочекайтесь повного охолодження та промийте чайник під водою.

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Сода

Найбюджетніший варіант очищення. Усуває забруднення будь – якої складності.

Закип‘ятіть воду в чайнику, засипте 3 чайні ложки соди та перемішайте до розчинення. Дочекайтесь охолодження та вилийте. Промийте водою.

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