Лише один дрон в тилу ворога знищив 'буханку' окупантів та склад з боєкомплектом (відео)

Бійці роти ударних БПЛА "Гострі Картузи" загону спеціального призначення НГУ "Омега" на одному з напрямків фронту знищили автоміль російських бойовиків, їхній склад з боєприпасами та завдали втрат особовому складу окупантів.

Як повідомляється у Telegram-каналі підрозділу, для ураження вищезазначених цілей нашим захисникам знадобився лише один FPV-дрон. Ураження відбулося на тиловій позиції ворога впритул до російського кордону.

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"Просто чудова робота наших фпвішників, всього лише одним влучним дроном спалили буханку, забили орка та спалили немалий склад з боєкомплектом. Це була тилова позиція росіян яка знаходилась майже на кордоні з рф. Сюди приїжджали багі, завантажувались боєприпасами і розвозили по позиціях, саме вони і спалили цю точку за що їм окрема подяка", – йдеться у коментарі під відео.

Нагадаємо, днями бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ за лічені хвилини знищили позицію окупантів.

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