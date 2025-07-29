Зливи та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 30 липня

Погода в Україні у середу, 30 липня, зміниться під впливом атмосферних фронтів. У кількох регіонах прогнозують грози, тоді як на більшій частині території країни очікується зниження температури.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, грозові дощі охоплять північні та центральні області. У західному регіоні можливі короткочасні, але інтенсивні зливи. На півдні України негода зачепить переважно нічні години — дощі та грози ймовірні в Одеській та Миколаївській областях. Схід країни залишатиметься сухим і спекотним.

Температурний максимум очікується на сході, південному сході та в Дніпропетровській області — повітря прогріється до +30...+35 градусів. Водночас після проходження фронтів в інших регіонах стане прохолодніше: денна температура коливатиметься в межах +21...+26 градусів. На тлі цього очікується рвучкий північно-західний вітер.

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У Києві 30 липня температура знизиться до +23 градусів. Протягом дня ймовірні дощі з грозами, хоча ввечері, близько 20:00, опади менш вірогідні. Синоптик зауважує, що вечір у столиці буде свіжим, навіть прохолодним.

У найближчі дні прохолода поступово охопить і південь, і схід України, де температура опуститься до +28 градусів. Винятком залишатиметься лише Луганщина, яка й далі перебуватиме під впливом сильної спеки.

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