Краще, ніж кава: як приготувати смачний та корисний напій з цикорію

Популярний напій – кава, може бути шкідливим для організму, тож важко відмовитися від неї на користь здоров'ю. Проте, є природний аналог – цикорій, який можна пити з користю для здоров'я. Цикорій – багаторічна рослина з блакитними квітками-кошиками, яка росте практично у всіх регіонах України. Цикорій напій виготовляють з меленого кореня цієї рослини.

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Цикорій: користь та шкода

Цикорій містить інулін, бета-каротин, вітамін Е, фолієву кислоту, тіамін та рибофлавін, що корисно для кишечника, серцево-судинної та імунної систем, підвищення уваги та нормалізації травлення.

Однак, є й недоліки. Наприклад, цикорій може бути шкідливим для людей з варикозом, гемороєм та сечокам'яною хворобою. Цикорій є алергеном, тож алергікам слід вживати його з обережністю.

Цикорій має схожий на каву смак, але не впливає на тиск, тож безпечний для дітей, вагітних та людей літнього віку. Лікарі часто рекомендують цикорій замість кави. Однак, як і в кави, є декілька різновидів цикорію – гранульований та сублімований. Основна відмінність полягає у способі їхньої обробки. Якщо у вас є хронічні захворювання, слід звернутися до лікаря перед вживанням цикорію.

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Як заварювати цикорій

Приготуйте воду. Для однієї чашки цикорію зазвичай потрібно близько 200 мл води. Вода може бути киплячою, але не обов'язково; Засипте цикорій в чайник або заварний горщик. Для однієї чашки використовуйте близько 2 чайні ложки цикорію; Додайте гарячу воду до цикорію і перемішайте; Закрийте чайник або заварний горщик кришкою і зачекайте близько 5-10 хвилин, щоб цикорій настоявся; Якщо потрібно, додайте цукор або мед, а також молоко або вершки собі до смаку; Процідіть напій через фільтр і насолоджуйтесь запашним цикорієвим напоєм.

Зверніть увагу, що чим довше ви настоюєте цикорій, тим сильніший буде його смак і аромат. Також можна змішувати цикорій з іншими травами та спеціями для отримання різноманітних смаків і корисних властивостей.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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