'Краще якби гроші надходили в бюджет України', - Зеленський про допомогу українським біженцям закордоном

Президент України заявив, що краще б гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надходили в бюджет України. Після чого, вже сама Україна їх би розподіляла між цими людьми. Так, ці надходження могли б підтримувати українську економіку.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Під час розмови журналістка телеканалу наголосила, що тільки в Німеччину з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку, і запитала, чи не слід німецькій владі подумати над скороченням соцдопомоги таким чоловікам, щоб цими грошима, які будуть зекономлені, підтримувати Україну.

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"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", – сказав голова держави.

Нагадаємо, Зеленський висловив думку про примусову мобілізацію: "дуже неправильно".

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