Кращі привітання до Великодня 2023: картинки та проза

Цього року католицька церква святкує Воскресіння Христове 9 квітня. Православні ж відзначатимуть Великдень вже за тиждень – 16 квітня.

Дата святкування Великодня "рухлива", вона випадає на першу неділю після першого весняного рівнодення. Зазвичай Великдень відзначають не раніше 4 квітня та не пізніше 8 травня.

Свято має назву Великдень, Пасха, Воскресіння Христове. У наші дні великодні обряди зберігають як релігійні, так і дохристиянські традиції, серед яких – всеношна служба, хресний хід, христосування, фарбування яєць, приготування пасок.

Неодмінним ритуалом цього свята "Христосування" – обмін вітаннями та поцілунками, який супроводжується проголошенням "Христос воскрес!", а у відповідь чують "Воістину воскрес!".

UAportal зібрав для вас щирі та гарні привітання з Великоднем для рідних, близьких й знайомих. Обирайте листівки та слова, які припали вам до душі.

Вітання з Воскресінням Христа у прозі:

Вітаємо з Воскресінням Христа! Від щирого серця бажаємо в це світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів.

***

Нехай щиросердна молитва зблизить усіх рідних, допоможе подолати усі конфлікти, пробачити образи. Аби свято Великодня прийшло у чисті душі, вільні від суму, образ, розчарувань. Добра вам, радості та миру!

***

З Воскресінням Христовим! У таке свято хочеться сказати слова побажань про щастя, побажати радісних емоцій і добробуту. Нехай негаразди не чіпатимуть ваш будинок, обходячи стороною. Зі святом!

***

Сьогодні світле, душевне свято! Нехай воно наповнить ваше сімейне життя затишком, гармонією, теплотою та радістю! Любові вам, миру і благополуччя. Нехай ангел-охоронець оберігає вашу сім'ю від будь-яких негараздів! Зберігайте своє вогнище кохання! І нехай сам Господь вам у цьому допомагає!

***

Зі святом! Бажаю у Великдень лише світлих днів та успіхів по життю. Нехай не лякають труднощі в справах і допомагають вірні друзі. Нехай у 2023 році сприяє успіх у всьому. Щоб вдома був затишок і мир. Здоров'я, добробуту всій сім'ї!!!

***

Від щирого серця вітаю зі святом. Нехай це світле і добре свято принесе у дім радість, щастя, затишок і гармонію, нехай буде багато прекрасних днів, які будуть радувати веселими сімейними посиденьками, душевними розмовами і приємними сюрпризами.

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються чудеса і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Любові, добробуту і процвітання!

***

У цей світлий день бажаємо тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році здійсниться найзаповітніша.

***

Бажаю вам у світле свято Великодня миру в родині, затишку, вірних друзів. Нехай у вашому житті буде багато радісних днів. Нехай в цю ніч почнуться чари і наповнять теплом ваші серця!

Картинки-вітання до Паски:

Раніше ми повідомляли, що класти у кошик, щоб освятити його у церкві на Великдень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!