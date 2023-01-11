Кращі щедрівки для дорослих та дітей, які легко вивчити
13 січня українці відзначають Щедрий вечір та Маланки, в цей день напередодні Старого Нового року традиційно заведено щедрувати.
Щедрий вечір – це давнє українське народне свято. Щедрий вечір також називають днем Маланки, оскільки церква в цю дату вшановує преподобну Меланію.
Цього вечора з неба сходить щедрий Бог, оглядає господарство та входить до хати, де за столом має зібратись вся родина і вдруге їсти кутю. Ввечері діти ідуть щедрувати, а молодь влаштовує веселі театралізовані дійства, які назвивають "Маланки". Хлопці перевдягаються у Маланку, козу, цигана, діда та інших персонажів, танцюють і співають щедрівки.
Наші предки проводжали рік обрядовими піснями щедрівками. Щедрують в ніч з 13 на 14 січня. Щедрувати можуть як діти, так і дорослі.
Щедрівки для дітей
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник!
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.
Іще мало –
Дайте сало.
А іще не вся –
Дайте порося!
***
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала.
Що ти тітко напекла,
Неси нам до вікна,
Чи вареник, чи пиріг
Неси нам за поріг.
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!!!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Щедрівки для дорослих
Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості до речі
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято.
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!
***
Ми-завзяті засівали.
В депутати нас не взяли.
Але торбі в нас великі,
Руки сильні, очі дикі.
Краще хату відкривайте
І добро нам оддавайте.
Налякались? Наливайте!
***
Я щедрий, я щедрий,
Бо хазяїв щедрих чую,
Чарочку мені налийте,
Сито і щасливо жийте!
Дякую за пригощання,
З щедрим вечором вітання!
***
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала.
Що ти тітко напекла,
Неси нам до вікна,
Чи вареник, чи пиріг
Неси нам за поріг.
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
З грушами пироги,
Здоровенькі були.
Щедрівочка, щедрівочка
Добра з медом горілочка
А без меду не така
Дайте нам п’ятака
А п’ятак не такий, дайте руб золотий.
Ми щедрівки заспівали,
За щедрівки ленти дали.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Щедрик, ведрик, дайте вареник
З грушами пироги
Здоровенькі були.
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою - там жито копою,
Де віл рогом-то там жито стогом.
Де віл хвостом-то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Послала нас мати в село щедрувати.
А батько сварився, щоб не барився.
А мати казала, щоб ви дали сала.
Виносьте книш, бо впущу в хату миш!
Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!
Дайте ще й кишку-з'їм у затишку!
Дайте, дядьку, п'ятака,
А ви, тітко, гроші,
Будьте хороші! Добрий вечір!
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Дай Меланочці ковбаски,
Огірочка і намазки,
Бо припасів в вас нівроку!
Добрий вечір! З Новим роком!
***
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
***
В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Діти хай у Вашім домі
Будуть вік увесь здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
В новий рік добро, надіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
В Щедрий вечір щедрівонька,
Прилетіла ластівка.
Гарну пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Щоби Вам защедрували.
***
Щедрий Вечір !
Добрий Вечір !
На щастя, на здоров'я,
На Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік
Жито,пшениця, усяка пашниця, Конопель - по стелю,
Сорочка - по землю,
А льон - по коліна,
Аби в вас хрещених
Голова не боліла,
Кукурудза - на диво,
Ячмінь-на пиво,
Пшениця-на коровай,
А ти, добрий господарю,
Про все це добре дбай,
І цукровий бурячок,
Щоб був добрий первачок,
Щоб корова отелилася,
Свиня славно поросилась,
Курка яйця хай несе,
Бджілка меду принесе,
Пошли вдачі, господарю, на все!
Бажаю вам щастя,
Бажаю вам миру,
У серці-любові,
А в хаті-добра,
І щоб не хворіла дітвора!
Веселої вдачі!
Щоб не були ледачі!
Здоров'я я нівроку - Нового вам року!
У злагоді жити!
І діточок ростити!
Білявих, чорнявих,
Веселих і жвавих!
Не бійтесь приємну
Цю мати мороку,
Щасливого вам Року!!!
***
В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте щедрі та багаті,
Пісня хай дзвенить у хаті.
Господиня, наче квітка,
А господар, ніби сокіл,
І такі ж хороші дітки!
З Новим Щастям! З Новим роком!
Я щедрівочку свою
Добрим людям роздаю,
Ви її усім співайте,
Всюди радість засівайте.
В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте здорові, щасливі й багаті!
Хай пісня чудова лунає на святі!
Раніше ми писали про те, що не можна ставити на святковий стіл на Щедрий вечір.
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