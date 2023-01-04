Найкращі жартівливі колядки на Різдво українською мовою

Колядування - це урочисті обходи сусідів, родичів і приятелів із ритуальними пісенними величаннями і зиченнями гараздів усім членам родини. Колядувати починають як дівчата з хлопцями, так і дорослі.

З собою колядники носять "зірку". Репертуар вправних колядників нараховує багато різних текстів, оскільки в Україні побутує традиція виконувати колядки окремо для кожного члена сім'ї.

Часто до гурту входять музиканти з трембітою, скрипкою, бубном і дзвониками та один з музикантів одягнутий в "козу". Він розважає господарів жартами і витівками.

UAportal зібрав для вас жартівливі колядки, які підійдуть більше для дорослих колядників. Вони точно повинні викликати усмішку у господарів оселі, до яких ви прийдете колядувати.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третя пшениця

На паляниці,

А четвертий гречки – на гречаники.

А п'ятий– вівса. Та й колядка вся.

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба не дивиться

Та на діда кривиться.

***

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба на діда,

Що немає хліба.

***

Бігла Маруся по льоду,

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

***

- Колядуй, баране.

- Не умію, пане.

- У вікно, баране.

- Так роги, пане.

- Позбивай, баране.

- Так болять, пане.

- Зав'яжи, баране.

- Та нічим, пане.

- Я дам, баране.

- Спасибі, пане.

Святий вечір!

Жартівливі колядки

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Колядин, колядин,

Я у батька один.

Мене не дивуйте

Ковбасу лаштуйте.

Колядин, колядин,

Я у батька один.

По коліна кожушок –

Дайте, дядьку, пиріжок!

***

Бігла теличка та й з березничка

Та й стала.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай сала.

Бігла теличка та й березничка

Та в дядьків двір.

Я тобі, дядьку, заколядую,

То дай пиріг.

***

Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик.

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

Христос народився –

Я веселюся,

Що дасте в руки –

Я поклонюся.

***

Ой в ліску, в ліску листя на грабі,

Заколядуймо ми своїй бабі.

В нашої баби добрая душа,

Винесе вона цілого книша,

До того книша ціла ковбаса.

Святий вечір!

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