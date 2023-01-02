12 страв на Святвечір: Клопотенко поділився власними святковими рецептами
Незабаром українці, які святкують Різдво за Юліанським календарем 7 січня, будуть готувати 12 пісних страв на Святвечір. Це особливе свято, на яке заведено збиратися у родинному колі.
Здавна українці на Святвечір готували кутю, страви з грибів, борщ та узвар. Відомий кухар Євген Клопотенко окрім традиційних різдвяних страв пропонує приготувати кілька оригінальних, які вам точно сподобаються.
Головну страву Різдва кухар пропонує готувати з пшениці, сухофруктів, меду та з лимоном.
Кутя з горіхами, медом, лимоном та маком
Вам потрібні:
- Пшениця – 250-300 г
- Вода – 4 склянки
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 2 ст. л.
- Волоські горіхи – 50 г.
- Курага – 100 г.
- Родзинки – 50 г.
- Лимон (цедра та сік) – 1 шт.
- Корень імбиру – 1 см .
Як приготувати:
- Пшеницю помийте та залийте водою, варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин. У теплу кашу додайте олію.
- Помийте курагу, потім подрібніть її. Також помийте родзинки. Додайте в кашу. Потім всипте туди мак та дрібно натертий імбир.
- Всипте у кашу жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю.Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці.
- Натріть цедру гарно помитого лимона, додайте до куті, потім всипте туди мед та 2 столові ложки лимонного соку. Гарно все перемішайте.
- Залиште кутю на 2 години, щоб страва настоялася.
Пісний борщ з в'яленою грушею
Які продукти знадобляться для приготування:
- Вода – 2 л.
- Буряк – 1
- Цибулина – 1
- Морква – 1
- Картопля – 2
- Білокачанна капуста – 150 г
- Томатна паста – 2 ст. л.
- В'ялені груші – 2
- Цукор – столова ложка
- Лаврові листки – 2 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів та запечіть буряк у фользі. Коли він захолоне, почистіть та натріть на крупній терці.
- Натріть моркву, цибулю дрібно покришіть.
- Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть на неї моркву та цибулю. Смажне 3 хвилини.
- Потім додайте натертий буряк та смажте ще 2 хвилини. Всипте туди цукор та томатну пасту, перемішайте та тушуйте на середньому вогні 2 хв.
- Потім помийте та почистіть дві картоплини, наріжте кубиками.
- Влийте у каструлю воду та всипте картоплю, додайте лаврові листки та сіль, доведіть до кипіння та варіть протягом 5 хвилин.
- Пошаткуйте капусту, всипте до каструлі, де варилася картопля та прокип'ятіть 15 хвилин. Потім додайте у каструлю засмажку.
- Наріжте тонко в'ялені груші, викладіть у каструлю, додайте сіль і перець до смаку та варіть ще 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібно порізаний часник.
Гливи з часником
Для приготування цієї страви вам необхідно придбати:
- Гливи – 400 г.
- Часник – 2 зубчики
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль та перець.
Як приготувати:
- Помийте гливи, зріжте тверду частину ніжки та наріжте великими шматками.
- Покришіть часник.
- На розігріту пательню влийте олію, викладіть гливи та часник.
- Смажте, поки з грибів не випарується волога – вони мають стати м'якими.
- Посоліть та поперчіть й подавайте страву охолодженою.
Спагеті з цукіні та грибами
Які продукти необхідні:
- Цукіні або кабачки – 300 г.
- Гливи – 150 г
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- М'ята – гілочка
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Цукіні помийте та поріжте тонкими соломками.
- Гриби крупно поріжте і обсмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин.
- Додайте цукіні, сіль, перець і обсмажуйте ще хвилину.
- Додайте сік лимона і листочки м'яти.
- Відразу викладіть по тарілках, щоб цукіні не стали дуже м'якими.
Цвітна капуста з соусом з тахіні та медом
Вам знадобляться:
- Цвітна капуста (невелика капуста)
- Сухі прованські трави – 0,5 ч. л.
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Паста тахіні – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Головку цвітної капусти добре промийте та висушіть. Розріжте навпіл та наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Відокремте суцвіття капусти від основи.
- Розігрійте пательню та влийте олію. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з обох боків, посоліть і поперчіть, додайте сухі трави.
- Для приготування соусу змішайте пасту тахіні з медом, додайте лимонний сік та перемішайте.
- При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.
Запечена селера з сіллю та перцем
Що потрібно:
- Один корінь селери
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Сіль та перець
Як приготувати:
- Помийте невеликий корінь селери, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть, полийте олією та поставте у духовку, розігріту до 200 градусів на 40-80 хвилин.
- Клопотенко радить використовувати запечену м'якоть селери як гарнір до м'ясних страв або додавати в супи, картопляне пюре для надання особливої ароматної нотки.
Смажені огірки з чилі
Для цієї страви потрібні:
- Огірки – 400 г
- Перець чилі – 5-10 г
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
Як готувати:
- Помийте огірки, обріжте хвостики та просушіть. Наріжте спочатку кільцями товщиною 5-6 мм, а потім розріжте їх навпіл. Перець чилі помийте та наріжте тоненькими слайсами.
- Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть огірки. Смажте на середньому вогні протягом хвилини. Влийте 2 ст. л. соєвого соусу, додайте слайси чилі та смажте все разом ще 2 хвилини.
Салат зі шпинатом, апельсином та морквою
Продукти:
- Апельсин – 2 шт.
- Шпинат – 200 г
- Морква – 100 г
- Кунжут – 1 ч. л.
- Апельсиновий сік – 100 мл
- Вершкове масло або соняшникова олія – 20 г
Як готувати:
- Шпинат помийте, обсушіть та наріжте, обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини та посоліть.
- Апельсин почистіть та відокремте м'якоть від білих перегородок. З другого апельсина вичавить сік.
- Моркву наріжте кружальцями та відваріть в апельсиновому соку.
- Кунжут обсмажте на сухій пательні 10-20 секунд.
- Всі інгредієнти змішайте і додайте соус, в якому варилася морква.
Марокканський салат з квасолею і апельсинами
Продукти:
- Апельсин – 1 шт.
- 150 г червоної консервованої квасолі
- Лимон
- Солодкий перець
- 10 маслини без кісточок
- Кримська цибуля
- 2 гілочки м'яти
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- сіль та чорний свіжомелений перець
Як приготувати:
- Апельсин розріжте навпіл. З однієї частини зніміть цедру без білого шару, інакше він гірчитиме. Часточки апельсина очистіть від плівок – потрібне "чисте апельсинове філе".
- Цибулю і перець наріжте кубиками, а маслини – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець і маслини, додайте квасолю.
- Соус: змішайте виделкою сік лимона і половини апельсина з оливковою олією, заправте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.
Пастуший пиріг
Які продукти потрібні:
- Склянка сочевиці (червоної або зеленої)
- 2 томати
- ріпчаста цибуля
- 1 ст. л. томатної пасти
- пів ч. л. кмину
- морква
- 200 г печериць
- 2 зубчики часнику
- 100 мл овочевого бульйону (або води)
- 500 г картоплі
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. соняшникової олії
- сіль і перець
Як приготувати:
- Печериці помийте, очистіть від шкірки та наріжте тонкими слайсами. Почистіть цибулину та наріжте її дрібними кубиками.
- Велику моркву очистіть та натріть на крупній тертці.
- Томати наріжте середніми кубиками. Почистіть 2 зубчики часнику та дрібно покришіть ножем.
- Розігрійте пательню зі столовою ложкою соняшникової олії. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості, додайте терту моркву та обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте на пательню слайси печериць, продовжуйте смажити 2-3 хв.
- Додайте до овочів томати, томатну пасту та воду, тушкуйте 5-7 хвилин.
- Склянку сочевиці відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Додайте на пательню подрібнений часник, відварену сочевицю, посоліть і поперчіть, всипте кмин перемішайте та тушкуйте хвилину.
- Картоплю очистіть і зваріть у підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачем та влийте оливкову олію.
- Викладіть готову начинку з овочів із сочевицею в форму для запікання та рівномірно розподіліть формою. Покрийте шаром картопляного пюре та відправте в духовку на 20 хвилин запікатися при температурі 180 градусів до появи рум'яної скоринки.
Вегетаріанські трюфелі з фініків
Які продукти потрібні:
- В'ялені фініки – 500 г
- Кероб – 5 ст. л.
- Кокосові вершки – 30 мл
- Фісташки – 100 г
- Волоський горіх – 100 г
Приготування:
- З фініків витягніть кісточки, м'якоть перебийте блендером. Додайте до фініків кероб та змішайте блендером ще раз. Влийте кокосові вершки та знову увімкніть блендер.
- Сформуйте з отриманої маси кульки та розділіть їх на 3 частини. Першу частину фінікових цукерок обваляйте в керобі.
- Горіхи подрібніть та обваляйте в них другу та третю частину фінікових трюфелів. Поставте в холодильник на кілька годин.
Узвар з сухофруктів
На трилітрову каструлю вам знадобляться:
- Сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 г
- Цукор – 2-3 ст.л.
- Розмарин – 4 гілочки.
Приготування:
- Сухофрукти промийте та викладіть в каструлю, залийте водою.
- Доведіть до кипіння, додайте цукор.
- Коли закипить, зніміть з вогню та додайте розмарин.
- Накрийте кришкою та поставте настоюватися.
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