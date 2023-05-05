Найкращий друг малечі: Чому слід вибрати домашнім улюбленцем щура

Щурі – ідеальні домашні тварини для дітей завдяки своїй комунікабельності та високоінтелектуальним рисам. Якщо порівняти класичних домашніх тварин дитинства, таких як кролики, морські свинки, хом'яки, піщанки, то щури – це відмінний вибір.

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Домашні кролики можуть бути чудовими домашніми улюбленцями для дітей, але зазвичай їх швидко забувають, а потім ігнорують. Кролики живуть до 12 років, тому їх догляд потребує значних зусиль.

Морські свинки, які також зазвичай тримають на вулиці, можуть бути хорошими домашніми тваринами, але потребують вигулу та спеціального догляду. У порівнянні з кроликами, вони мають менше проблем зі здоров'ям.

Хом'яки та піщанки можуть бути цікавими домашніми тваринами, але вони нічні тварини, тому діти можуть не отримати достатньо задоволення від взаємодії з ними. Також, вони природно самотні істоти, тому потребують більшої уваги від господарів.

Натомість щури тварини соціальні, розумні і люблять грати, а також достатньо маленькі, щоб зручно жити вдома. Вони легко пристосовуються до нового середовища і загалом краще взаємодіють з людьми, ніж будь-які інші маленькі тварини.

Щурі настільки доброзичливі і розумні, що можуть бути навчені складним трюкам, зокрема вони можуть іти до вас по команді, почувши своє ім'я. Багато власників щурів досягають стадії, коли дозволяють їм бігати по кімнаті під час ігор, і навіть дозволяють їм лазити по їхніх плечах, руках і ногах.

Ці тварини живуть у будинку, тому завжди на радарі вашої дитини і отримують багато регулярного догляду. Вони сплять вночі і не сплять вдень, тому повністю синхронізуються з родиною.

Щурі є еволюційною адаптацією до життя біля людей, тому вони люблять те ж саме їжу, що і ми. Вони можуть ділитися здоровими ласощами з вашою дитиною, а також можуть жити з іншими щурами і люблять компанію дітей.

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