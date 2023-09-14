Місяць витягне здоров'я та життєві сили: Чому не можна дивитись у вікно вночі

Чому не можна дивитися у вікно вночі

Відповідно до старовинних переказів і звичаїв, існує вірування, що неслухняно дивитися у вікно вночі може призвести до негативних наслідків. Цей забобон належить до давніх часів Київської Русі, коли батьки намагалися суворо забороняти своїм дітям вдивлятися у нічну темряву.

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Особливий забобон пов'язаний із повним Місяцем, коли вірилося, що якщо дивитися у вікно вночі під час цього періоду, Місяць відбере частину здоров'я та життєвих сил, і протягом наступного року людина почуватиметься слабкою та виснаженою. Важливо зауважити, що ці вірування сягають глибокої стародавньої епохи, пише OBOZREVATEL.

У давнину ніч завжди асоціювалася з активізацією темних сил та загадкових явищ. Предки вірили, що в нічній темряві приховані нечисть, лісовики, потойбічні сили, домовики та відьми.

Існує версія, яка стверджує, що саме вночі приходить смерть, щоб взяти душі померлих. Тому, відповідно до цього вірування, все, що відбувається за вікном вночі, не призначено для людських очей. Вірили, що потойбічні істоти можуть покарати людину за допуск вигляду вночі. З цього погляду навіть прості міри безпеки порадили уникати виходу на подвір'я під час ночі.

Згідно з народними віруваннями, якщо дивитися у вікно проти ночі, це може завдати біди, труднощів і невдач. Вважалося, що вікно є своєрідним "порталом" між світами, і такий вигляд може викликати негативні наслідки.

Проте не всі прикмети приносять негативні наслідки. Наприклад, вірування також мають позитивний бік. За однією з них, поглянути у вікно у день своїх іменин може запросити удачу до вашого дому. Також вважалося, що побачити у вікні чоловіка в цей день приносить міцне здоров'я, жінку – взаємне кохання, а собаку – зустріч із вірним другом.

Звичаї та вірування, пов'язані із вдивлянням у вікно вночі, є частиною культурної спадщини та фольклору різних народів і відображають складність сприйняття нічного часу та природи в цілому.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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