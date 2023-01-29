Кохання поза сценарієм: 8 відомих зіркових пар, які закохалися на знімальному майданчику

Як і на будь-якому іншому робочому місці, на знімальному майданчику серед колег можуть відбуватися цікаві взаємодії. Іноді особистості погано поєднуються, а іноді все йде так добре, що актори починають зустрічатися один з одним. Останнє – точно не рідкість, особливо серед акторів, яким доводиться грати закоханих на екрані. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто ж знайшов своє кохання на знімальному майданчику. Ми розповімо про 10 відомих пар, про які ви можливо вже чули, проте не знали історію їх кохання.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс

Коли Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс зустрілися на зйомках "Зеленого ліхтаря" у 2010 році, вони обидва зустрічалися з іншими людьми. Наприкінці 2011 року, як тільки випускник "Пліткарки" та зірка "Освідчення" виявилися неодруженими, у них зав’язалися романтичні стосунки. Через рік пара таємно одружилася. Зараз у них троє дітей – Джеймс, Інес і Бетті.

Міла Куніс і Ештон Катчер

Міла Куніс і Ештон Катчер

Фанати шоу 70-х зраділи, коли Міла Куніс і Ештон Катчер перетворили свої стосунки з екранних на справжнє кохання. Вони зіграли пару Джекі та Келсо в комедії, яка вперше вийшла в ефір у 1998 році. Перший поцілунок їхніх героїв був навіть їхнім першим поцілунком. Але іскри не спалахнули, поки вони не відновили зв’язок на церемонії нагородження в 2012 році. Дует одружився в 2014 році і пізніше став батьками Вятта та Дімітрія.

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі

Пара познайомилася на зйомках "Гри престолів ". За сценарієм серіалу, доля звела їх і вони відчули сильне тяжіння один до одного, проте виявилось, що їх пристрасть вийшла за рамки кінострічки і переросла у кохання в справжньому житті. Вони вперше познайомилися в 2012 році, коли грали Ігрітт і Джона Сноу. Хоча ходили чутки, що вони зустрічалися того року, вони не зробили свого першого публічного виступу як пара до вручення нагород Олів’є 2016 року. Через два роки вони прочитали одне одному любовні клятви в Шотландії. Тепер вони стали батьками хлопчика, який з’явився у 2021 році .

Єва Мендес і Раян Гослінг

Єва Мендес і Раян Гослінг

Хоча Єва Мендес і Райан Гослінг тримають свої стосунки в таємниці, одне можна сказати напевно – вони закохалися один в одного на зйомках "Місце під соснами" в 2012 році. Гослінг запропонував Мендес роль Румунії, його половинки у фільмі. Дует так і не одружився, але у них є дві доньки Есмеральда і Амада.

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Рита Вілсон і Том Генкс

Рита Вілсон і Том Генкс

Ще одна зіркова пара, яка витримала випробування часом, це Ріта Вілсон і Том Генкс. Вони зустрілися на зйомках фільму "Bosom Buddies" в 1981 році. У той час актор "Форест Гамп" був одружений на своїй дівчині з коледжу. Після того, як він і його тодішня дружина розлучилися в 1987 році, Хенкс і Вілсон стали одним цілим. Вони одружилися наступного року і мають двох дітей, Чета і Трумена.

Джада Пінкетт Сміт і Уілл Сміт

Джада Пінкетт Сміт і Уілл Сміт

Коли Джада Пінкетт пройшла прослуховування, щоб зіграти кохання Вілла Сміта в "Свіжому принці з Бел-Ейр" у 1994 році, вона не очікувала отримати щось ще краще, ніж роль, а саме супутника життя. Хоча тоді вона не була обрана молодим Смітом, вони почали зустрічатися через деякий час після цього. У 1997 році вони одружилися на таємному і пишному новорічному весіллі. Вони ситали батьками Джейдена та Віллоу.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Бенніфер, як називають цю парочку, закохалися на знімальному майданчику "Джилі" у 2001 році. Бен Аффлек зробив пропозицію Дженніфер Лопес у 2002 році, але наступного року вони розірвали заручини. Відновивши стосунки майже через 20 років, зірки повернулися і стали кращими, ніж будь-коли. У липні 2022 року актор серіалу "Добрий Вілл Хантінг" і актриса "Одружись зі мною" сказали "так" у Лас-Вегасі .

Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є

Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є

Бенджамін Мільп'є не тільки був танцюристом у " Чорному лебеді ", але й допомагав у постановці фільму. Кью проводив багато часу з Наталі Портман , головною героїнею фільму. Пара одружилася в 2012 році, і вони є батьками Алефа та Амалії.

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