'Магічна' дата 23.07.2023 може перевернути життя: як залучити гроші та удачу

23 липня 2023 року – одна з найбільш енергетично сильних дат, коли є всі шанси кардинально змінити своє життя. Це пов'язано не лише з повторенням цифр 23, а й з тим, що Венера стане ретроградною, а отже, обережність не завадить.

За словами астрологів, 23.07.2023 потрібно сміливо будувати плани на майбутнє – це час, коли неможливе можливе. Якщо ви давно мріяли про власний бізнес, то настав час зробити перший крок у цьому напрямку. Тим, хто самотні, можна сміливо вирушати на побачення – є велика ймовірність знайти справжнє кохання.

Дата сприятлива і для залучення грошей: щоб покращити своє фінансове становище і залучити в життя успіх, потрібно слідувати простим рекомендаціям:

Зніміть енергетичні блокування. Забудьте про негативний досвід, відпустіть минуле, вибачте помилки, які вже не можна виправити. Розслабтеся і зізнайтеся собі, чого ви насправді хочете.

Перейдіть до позитивного мислення. Чітко сформулюйте свої цілі, візуалізуючи їх. Хваліть себе навіть за невеликі досягнення, адже вони є частиною шляху до справжнього успіху. Не зациклюйтесь на проблемах та негативних почуттях, більше думайте про хороше.

Знайдіть собі "талісман". Подумайте, яку річ ви пов'язуйте з успіхом – оберіть собі талісман, який дозволить почуватися впевненішими. Також можна пожертвувати на благодійність, адже така сума неодмінно повернеться у подвійному розмірі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.