Магнітні бурі активувалися та посилилися до 5 балів: як захиститися

Попри попередній прогноз, який вказував, що період магнітних бур почнеться від середини жовтня, 24 вересня геомагнітні шторми посилилися до червоного рівня небезпечності. Нині на Землі вирує п'ятибальна магнітна буря.

Цей шторм, який може зашкодити метеозалежним та людям з групи ризику, розтягнеться на три доби. Згідно з даними сервісу Meteoagent, 24 та 25 вересня сила магнітних бур становитиме 5 балів (червоний рівень), а 26 вересня вона спаде до 4 балів (помаранчевий рівень).

Коли магнітні бурі у вересні 2024

Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це явище, яке виникає, коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі. Цей потік може деформувати магнітосферу, викликаючи коливання магнітного поля Землі.

Пропонуємо дізнатися, що може бути при магнітних бурях, як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Деякі люди відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота, втома, порушення сну, дратівливість, біль у м'язах і суглобах.

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, неврологічні, психічні, можуть відчувати загострення симптомів.

Що пити при магнітних бурях?

Захищайте себе від сонця: використовуйте сонцезахисний крем, капелюх та сонцезахисні окуляри.

Пийте багато води.

Вживайте здорову їжу.

Висипайтеся.

Уникайте стресів.

Приймайте знеболюючі та заспокійливі препарати за потребою.

Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

Нагадаємо, у травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.

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