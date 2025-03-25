Магнітні бурі: що це таке та чи варто їх боятись

У ЗМІ та соціальних мережах регулярно з’являються повідомлення про наближення сильних магнітних бур, що можуть впливати на людей та технології. Але наскільки серйозною є ця загроза і чи варто хвилюватися?

Магнітні бурі виникають через активність Сонця, зокрема корональні діри, викиди корональної маси та сонячні спалахи. Усі ці явища викидають у космос велику кількість заряджених частинок, які розносить сонячний вітер. Коли ці частинки досягають Землі, її магнітне поле починає змінюватися та коливатися, створюючи ефект магнітної бурі. Фактично, це природна захисна реакція нашої планети на зовнішні космічні впливи. Про це пише ВВС.

Одним із найпомітніших наслідків магнітних бур є полярні сяйва. Проте їх частіше пов’язують із негативним впливом, таким як збої в роботі електромереж, супутникового зв’язку та навігаційних систем. Найпотужніша геомагнітна буря була зафіксована у 1859 році та спричинила серйозні збої в роботі телеграфу в Європі та Америці. Якщо б подібна буря сталася сьогодні, вона могла б завдати збитків на мільярди доларів. Менш масштабні, але все ж відчутні наслідки були зафіксовані у 1989 році, коли через магнітну бурю знеструмило шість мільйонів жителів канадської провінції Квебек.

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Існує поширена думка, що магнітні бурі негативно впливають на здоров’я, викликаючи головний біль, втому, підвищений тиск та порушення серцевого ритму. Однак наукова спільнота не дійшла єдиного висновку щодо реального впливу геомагнітної активності на самопочуття людей. Деякі дослідження підтверджують можливий зв’язок, інші ж вважають ці твердження непереконливими.

Наприклад, одне з досліджень проаналізувало 63 мільйони повідомлень у Twitter, де згадувалися слова "мігрень" і "головний біль". Вчені порівняли динаміку таких дописів із графіком сонячної активності, але не знайшли збігу. Водночас інше дослідження виявило зв’язок між геомагнітною активністю та підвищеним ризиком інсульту у певних групах людей. Проте навіть його автори зазначають, що ця тема потребує подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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