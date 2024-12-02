Майкл Сейлор закликає Microsoft інвестувати $100 мільярдів щороку в Bitcoin
Голова MicroStrategy та відомий прихильник Bitcoin Майкл Сейлор представив сміливе бачення для Microsoft, заявивши, що технологічний гігант може додати майже $5 трильйонів до своєї ринкової капіталізації, якщо зробить Bitcoin основою своєї стратегії. Презентація, проведена за три хвилини і 44 слайди, пояснює, чому Microsoft варто зосередитись на інвестиціях у Bitcoin.
Bitcoin як наступна хвиля технологій
Основний аргумент Сейлора полягає в тому, що Bitcoin є майбутнім фінансових технологій, і Microsoft не повинна пропустити цю можливість. Він запропонував компанії перенаправити грошові потоки, виплати дивідендів, викупи акцій і борги у Bitcoin, заявивши:
- Можливий ріст ціни акцій: до $584 за акцію протягом наступного десятиліття.
- Зростання ринкової капіталізації: додаткові $4,9 трильйона, якщо Bitcoin досягне $1,7 мільйона за монету до 2034 року.
На думку Сейлора, цей крок може створити "трильйони доларів корпоративної вартості" та зменшити ризики для акціонерів.
Успіх MicroStrategy з Bitcoin
Сейлор навів приклад успішної стратегії MicroStrategy з Bitcoin для підкріплення своїх аргументів. З 2020 року компанія придбала 386,700 BTC вартістю $21,9 мільярда, які зараз оцінюються у $37,6 мільярда. Ця стратегія сприяла зростанню ціни акцій MicroStrategy на 465,5% у 2024 році, досягнувши піку $421,88.
Громадська підтримка та крипторенесанс
Сейлор наголосив на зростаючій підтримці Bitcoin з боку політиків та громадськості, згадавши позитивні заяви обраного президента США Дональда Трампа та продукти Bitcoin, запущені великими фінансовими фірмами. Він назвав це моментом "крипторенесансу", підкреслюючи зростання Bitcoin на 120% цього року.
Пропозиція інвестувати $100 мільярдів щорічно
Сейлор запропонував Microsoft інвестувати $100 мільярдів у Bitcoin щороку, стверджуючи, що це більш вигідно, ніж викупи акцій або збереження облігацій. Він порівняв це з можливістю придбати компанію вартістю $100 мільярдів, яка росте швидше за Microsoft:
"Час Microsoft оцінити свої стратегічні варіанти щодо Bitcoin. Зробіть правильний вибір для світу і прийміть Bitcoin."
Смілива пропозиція Майкла Сейлора спонукає Microsoft переосмислити свою фінансову стратегію, використовуючи потенціал Bitcoin. Хоча невідомо, чи Microsoft прислухається до цієї поради, ця пропозиція підкреслює зростаючий вплив Bitcoin у глобальних фінансових дискусіях.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!