Маковея-2023: які квіти та трави потрібно вкласти у букет на освячення
14 серпня віряни святкуватимуть Медовий Спас, який у народі ще називають Маковія. Цього дня до церкви на освячення несуть хліб, ма, воду та мед.
Також потрібно освятити букет з польових квітів та запашних страв. Цей букет після освячення ставлять у будинку й він має простояти до наступного року.
Обов’язковим у букеті є мак, що символізує життя, смерть і воскресіння. Він також є оберегом від злих сил.
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В букеті на Спаса мають бути такі квіти:
- чорнобривці – символ сонця
- жоржини – символ любові
- айстри – символ вірності
- гвоздики – символ чистоти
- барвінок – символ вічності
Щодо трав, то у букет додають:
- м’яту – символ здоров’я
- чебрець – символ щастя
- любисток – символ любові
- петрові батоги – символ сили
- полин – символ захисту від злих сил
- деревій – символ довголіття
- будяк – символ боротьби з нечистю.
Після освячення маковійчики зберігають за образами до весни. Вважається, що вони захищають дім від злих сил і сприяють гарному врожаю.
На Маковея також готують різні страви з маком. Печуть шулики – коржі з медом і маком, пироги з маковою начинкою, макові вареники, медяники з маком, маківники – торти з маковою начинкою.
Пропонуємо дізнатися про історію свята Маковея та про його традиції.
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