Маковея-2023: які квіти та трави потрібно вкласти у букет на освячення

14 серпня віряни святкуватимуть Медовий Спас, який у народі ще називають Маковія. Цього дня до церкви на освячення несуть хліб, ма, воду та мед.

Також потрібно освятити букет з польових квітів та запашних страв. Цей букет після освячення ставлять у будинку й він має простояти до наступного року.

Обов’язковим у букеті є мак, що символізує життя, смерть і воскресіння. Він також є оберегом від злих сил.

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В букеті на Спаса мають бути такі квіти:

чорнобривці – символ сонця

жоржини – символ любові

айстри – символ вірності

гвоздики – символ чистоти

барвінок – символ вічності

Щодо трав, то у букет додають:

м’яту – символ здоров’я

чебрець – символ щастя

любисток – символ любові

петрові батоги – символ сили

полин – символ захисту від злих сил

деревій – символ довголіття

будяк – символ боротьби з нечистю.

Після освячення маковійчики зберігають за образами до весни. Вважається, що вони захищають дім від злих сил і сприяють гарному врожаю.

На Маковея також готують різні страви з маком. Печуть шулики – коржі з медом і маком, пироги з маковою начинкою, макові вареники, медяники з маком, маківники – торти з маковою начинкою.

Пропонуємо дізнатися про історію свята Маковея та про його традиції.

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