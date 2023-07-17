Маляр про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: звільнено понад 30 кв. км території. Карта

Українські сили оборони за час наступу звільнили понад 30 кв. км території на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, лише за минулий тиждень "в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту" на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв. км. "Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв. км", – зазначила вона.

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Під час включення з Military Media Center представниця Міноборони зазначила, що Сили оборони на півдні за час наступу звільнили від окупантів майже 180 кв. км територій.

Маляр повідомила у своєму Телеграм-каналі, що ворог наразі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут тривають важкі бої.

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Задачі у ворога дві: повернути втрачені позиції та примусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків", – додала представниця МОУ.

Маляр каже, що сили оборони України чинять потужний опір російським загарбникам.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині понад рік тривають запеклі бої, однак російським окупантам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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