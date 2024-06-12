Малюська заявив, що ухилянти залишаться без 'тисячі адмінпослуг': про що мова

В Україні готується низка обмежень для ухилянтів від армії. Зокрема, військовозобов'язаному чоловіку без військового квитка може бути відмовлено в наданні адміністративних послуг.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

За його словами, держава має законні підстави відмовити в адмінпослугах. Він додав, що йдеться "про тисячі послуг".

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"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", – наголосив міністр.

Малюська уточнив, що йдеться про послуги, які не є критично важливими. Водночас низку послуг блокувати не будуть принципово.

"Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", – запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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