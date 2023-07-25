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Маринована капуста з буряком "пелюстка": простий 10-хвилинний рецепт

Билім Олена

Маринована капуста з буряком 'пелюстка': простий 10-хвилинний рецепт

Маринована капуста з буряком – це смачна та корисна страва, яка може стати ідеальним доповненням до будь-якого столу. Вона готується з простих інгредієнтів.

Для приготування маринованої капусти з буряком вам знадобляться:

  • голівка білокачанної капусти
  • буряк
  • морква
  • цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. оцту 6%
  • 1/2 ч. л. чорного перцю горошком
  • 2 шт. лаврового листа

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Спосіб приготування:

  1. Капусту треба нарізати чималими шматками.
  2. Буряк, моркву і цибулю наріжте соломкою.
  3. Часник пропустіть через прес.
  4. Змішайте у глибокій мисці капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист.
  5. Перекладіть капусту в банку, закатайте кришкою і приберіть в холодильник на 3-4 дні.

Маринована капуста з буряком готова! Смачного!

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