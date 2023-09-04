Мариновані сливи на зиму: простий та бюджетний рецепт (відео)

Ви вже втомилися від традиційних консервів і шукаєте чогось особливого, щоб урізноманітнити своє меню взимку? Новий рецепт маринованих пряних слив — це саме те, що вам потрібно.

Зберігаючи соковитий смак і аромат свіжих слив, ця страва стане відмінним доповненням до м'ясних страв та салатів, роблячи зимовий стіл ще більш смачним.

Цим рецептом поділилася блогерка YouTube-каналу "Моє подвір'я".

Вам знадобиться 1,2 кг стиглих слив твердих сортів, у яких легко відділяється кісточка. Також – вимиті й стерилізовані 4 півлітрові банки.

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Для початку сливи треба вимити, відділити кісточку та проколоти у кількох місцях зубочисткою.

Потім сливи треба розкласти у чисті баночки та залити окропом. Поки вони будуть настоюватися, приготуйте сироп:

На літр води треба взяти 400 грамів цукру, 1/2 чайної ложки меленої кориці, 75 мл яблучного оцту 6%.

Постате сироп варитися, зливши у нього вожу із банок зі сливами, потім додайте 4-5 гвоздик та 2-3 горошини духм'яного перцю. Також можна додати лавровий лист.

Коли сироп звариться, залийте ним сливи й закатайте банки кришками.

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