Марс буде в Тельці у п'ятницю 13-го: астрологи розповіли, кому нещаслива дата принесе успіх

Зміна зодіаку Марса має особливе значення в астрології. Марс буде прямо в Тельці 13 січня, у п'ятницю, яка вважається днем з сильною негативною енергетикою.

Марс вважається фактором ентузіазму, енергії та мужності. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким це поєднання принесе удачу та гроші.

Овен

Марс буде дуже сприятливим для людей зі знаком Овна. Зміна руху Марса підвищить вашу впевненість. Овен зможе легко досягти кар’єрних цілей.

Втім, астрологи радять стежити за своїм гнівом та стримувати агресію у цей день. Будучи сприятливим, ви зможете отримати гроші.

Телець

Любовне життя людей під знаком Тельця буде хорошим. Неодруженим представникам цього знаку можуть надходити пропозиції вийти заміж.

Перешкоди в шлюбі, які стримували та засмучували Тельців раніше, будуть усунені. Астрологи прогнозують, що це також гарний час для ділових людей.

Близнюки

Люди, народжені під знаком зодіаку Близнюки, можуть отримати гарні новини у своїй кар’єрі у несприятливу п'ятницю 13. Ті, хто опинилися у скрутній ситуації та чиї гроші "застрягли" нарешті зможуть отримати свої кошти.

Астрологи також передбачають, що Близнюки, які готуються до конкурсних іспитів, можуть досягти успіху. Окрім цього перебування Марса у п'ятницю 13 січня призведе до зростання доходів Близнюків.

Лев

Леви можуть отримати вигоду в сферах пов'язаних з будівництвом. Будь-яку суперечку, пов'язану з майном, можна буде вирішити на користь Лева саме у п'ятницю 13.

Окрім цього, з'являться шанси придбати новий автомобіль. Неодруженим Левам може надійти пропозиція вийти заміж, створена сім'я буде дуже щаслива.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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