Марсохід Curiosity показав як виглядають ранок і день на Марсі на одному фото

Як виглядає ранок та день на Марсі

Марсохід NASA Curiosity зафіксував незвичайний момент ранку та дня на Марсі, а його фотографії були опубліковані на офіційному сайті NASA.

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Ці знімки, зняті навігаційними камерами Curiosity 8 квітня 2023 року, о 9:20 та 15:40 за місцевим марсіанським часом, стали поєднанням художньої інтерпретації пейзажу і додаванням кольору до двох оригінальних чорно-білих панорам.

Знімки зроблені неподалік від гори Еоліда, що підноситься на висоту 5 кілометрів у кратері Гейла на Марсі. Протягом майже 11 років марсохід вивчає цей кратер. На фотографії видно передній план, на якому можна розгледіти частину самого марсоходу з антенами та ядерним джерелом енергії. Також в кадр потрапив пристрій для вивчення радіації на Марсі, дані з якого вчені використовують для розуміння того, як захистити майбутніх астронавтів від шкідливого випромінювання на Червоній планеті.

"Кожен, хто був у національному парку, знає, що ця сцена виглядає інакше вранці, ніж вдень. Зйомка двох часів дня забезпечує темні тіні, тому що освітлення надходить зліва і справа, як на сцені, але замість освітлення сцени ми покладаємося на Сонце", – сказав інженер Curiosity Даг Еллісон з Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії, який спланував і обробив зображення.

Нагадаємо, раніше вчені відповіли, які астероїди можуть знищити нашу планету та коли це може відбутись.

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