Марсохід Perseverance знайшов на Марсі сліди органічних молекул, які існували приблизно 2,3–2,6 мільярда років тому

Недавнє відкриття марсохода "Персеверанс" розкриває наявність органічних молекул у десяти породах, які існували на Марсі близько 2,3-2,6 мільярда років тому. За даними науковців, ці органічні речовини утворилися саме на планеті, а не були занесені туди метеоритами. Інформацію про це надає видання Sky & Telescope.

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Навіть за умов сучасного Марсу, несприятливих для життя, науковці не виключають можливості його наявності в минулому, коли планета була вологою. Орбітальні станції і марсоходи виявили органічні речовини на Марсі в різних регіонах і в різних кількостях.

Ці дослідження допомагають вченим вивчати походження, розподіл, зберігання та еволюцію цих речовин, що є важливими для встановлення можливості минулого життя на планеті. Нові відкриття складних органічних сполук зробив марсохід "Персеверанс" у кратері Єзеро.

Марсохід може виявляти речовини, які містять вуглець та водень, а також вуглецеві сполуки, за допомогою раманівського та флуоресцентного спектрографу SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Вчені дослідили десять порід у двох формаціях – молодшій Мааз і старшій Сейта. Обидві формації розташовані на дні кратера і є гірськими відслоненнями, що були впливовані водою і, можливо, створювали сприятливі умови для мікроорганізмів.

Спектрограф SHERLOC виявив випромінювання, характерне для ароматичних сполук з одним кільцем та поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Концентрація цих сполук варіюється від 20 до 400 пікограмів, причому в молодшій формації Мааз вона вища– близько 20 частинок на мільйон, у порівнянні з 2 частинками на мільйон у формації Сейта.

Органічні речовини в обох формаціях свідчать про вплив процесів, пов'язаних з водою, але цей вплив був менш помітний у формації Сейта. Це вказує на те, що органічні молекули могли утворитися безпосередньо на Марсі, а не були привнесені метеоритами. Однак докладніші дослідження потрібні для встановлення зв'язку між виявленими сполуками та можливим життям на Марсі.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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