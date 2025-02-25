Березневе здорожчання: в Україні зростуть ціни на один з найпопулярніших базових продуктів

У 2024 році в Україні відбулося значне зростання цін на продукцію хлібопекарської галузі. У 2025 році ця тенденція збережеться.

Про це в коментарі для "Главреду" повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна. Протягом 2024 року ціни на хлібобулочні вироби зростали стабільними темпами – від 1,5% до 3% щомісяця. До кінця року вартість хліба становила:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку зріс в ціні до 51,91 грн/кг (+17,8 %);

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 42,52 грн/кг (+19,0 %);

хліб житній – до 45,12 грн/кг (+20,6 %);

батон подорожчав на 20,6% і зараз коштує 27,78 грн за 500 грам.

Згідно з прогнозом експертки, у 2025 році зростання цін на хліб продовжиться. Лише за січень-лютий цього року вартість хлібобулочних виробів піднялася ще на кілька відсотків:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку зріс в ціні ще на 3,4 % – до 53,70 грн/кг;

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 2,1 % – до 43,42 грн/кг;

хліб житній – на 0,7 % – до 45,45 грн/кг;

батон подорожчав ще на 2,4% і зараз коштує 28,46 грн за 500 грам.

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Які фактори спричиняють подорожчання хлібобулочних виробів

Як зазначає Світлана Черемісіна, здорожчання хліба пов’язане зі зростанням вартості сировини. У 2024 році ціна на борошно підскочила на 27%, досягнувши 19,93 грн/кг. Олія подорожчала на 23,5% і наприкінці року коштувала 72,73 грн/л, а цукор зріс у ціні на 2,9%, сягнувши 33,16 грн/кг.

"З початку 2025 року ціна борошна зросла ще на 2,5% – до 20,43 грн/кг, олія подорожчала на 3,5% і зараз коштує 75,27 грн/л, ціни на цукор залишаються стабільними: з початку року продукт подешевшав на 0,3% – до 33,06 грн/кг", – розповіла експертка.

Крім того, значний вплив на собівартість хлібобулочних виробів спричинило зростання цін на зерно. У 2024 році закупівельна вартість пшениці 2 класу піднялася на 71,3% – з 5953 грн/т до 9763 грн/т, а пшениця 3 класу подорожчала на 59,9%, досягнувши 9517 грн/т.

Тенденція до подорожчання зберігається і в 2025 році. За січень-лютий ціна пшениці 2 класу зросла ще на 1200 грн/т, до 10 000 грн/т, а вартість пшениці 3 класу піднялася на 1300 грн/т, сягнувши аналогічного рівня.

"Дорожчають й інші складові технологічного процесу хлібопечення. Ключовий вплив мають складна ситуація в енергетиці, зростання цін на паливо, збільшення податкового навантаження", – зазначили в Інституті аграрної економіки.

За оцінками Черемісіної, в Україні й надалі спостерігатиметься поступове зростання цін на хлібобулочні вироби. Очікується, що в березні 2025 року їх вартість може піднятися ще на 3-4%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко зростуть ціни на популярні продукти.

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