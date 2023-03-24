Масштабна пожежа в російській Арамілі: загорілася будівля науково-виробничого комплексу (відео)

У російському місті Араміль (Свердловська область) розгорілася масштабна пожежа в будівлі науково-виробничого комплексу. Пожежники не можуть загасити вогонь, що розгорівся на площі близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють, що горить будівля лакофарбових виробів на території АТ "Науково-виробничий холдинг "ВМП".

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"Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум'я на склад з легкозаймистою рідиною", - повідомили в управлінні МНС Свердловської області. Гасіння пожежі ускладнюється також через сильне задимлення.

Зазначається, що з будівлі самостійно евакуювалися 110 людей. Інформації щодо постраждалих немає.

В МНС кажуть:"З вогнем борються 82 особи та 27 одиниць пожежної техніки. Вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню на склад з легкозаймистими речовинами. Під впливом високих температур стався обвал стіни будівлі на площі 100 м. кв. Усередині будівлі відбуваються хлопки місткостей з ЛЗР. Для розвідки обстановки задіяно безпілотну авіаційну систему".

Довідково: Науково-виробничий холдинг "ВМП" займається виробництвом антикорозійних матеріалів для металу та бетону, вогнезахисних складів, полімерних покриттів підлоги, металевих порошків. ВМП поєднує виробничі, торгові та сервісні організації.

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